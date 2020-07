Afery z upolitycznieniem Supermana ciąg dalszy. Dean Cain został wyśmiany

Warner Bros.

Kilka dni temu informowaliśmy Was o aferze związanej z próbą upolitycznienia postaci Supermana w konsekwencji śmierci George'a Floyda i protestów w Stanach Zjednoczonych. Na alarm w tej kwestii bił Dean Cain, który wcielał się w herosa w serialu Nowe przygody Supermana - w trakcie rozmowy z telewizją Fox (aktor jest znany z publicznego wyrażania poparcia dla Donalda Trumpa) pozwolił on sobie na wniosek, że gdyby grał Człowieka ze Stali dziś, nie mógłby powiedzieć "prawda, sprawiedliwość i amerykański styl", natomiast antypolicyjna retoryka ma go doprowadzać do "szału".

Już wówczas wywody Caina spotkały się z krytyką ze strony środowiska komiksowego; znany twórca Tom King wskazywał, że aktor nie ma pojęcia, o czym mówi, skoro tylko w tym roku on sam zamieścił w jednej z serii właśnie odwołanie do nieodłącznie wpisanego w mitologię Supermana zawołania o "prawdzie, sprawiedliwości i amerykańskim stylu". Artysta piętnował także zupełnie lekkomyślne podejście Caina do noszenia maseczek.

Teraz cała sprawa znalazła swój ciąg dalszy. Ceniony lekarz Joel Shulkin zamieścił na Twitterze zdjęcie aktora z Nowych przygód Supermana, podpisując je pytaniem:

Kto to jest? Przyjmuję tylko błędne odpowiedzi.

Na fotografię zareagował kolejny ze scenarzystów komiksowych, Scott Snyder, który w żartobliwy sposób odpowiedział: "Superman". Jego wpis został podchwycony przez wielu fanów, którzy postanowili udostępniać go dalej. Koniec końców dotarł on do Caina, który tak zareagował na uwagę Snydera:

Urocze. Tylko ta szansa minęła bezpowrotnie, Scott.

Spójrzcie sami:

https://twitter.com/RealDeanCain/status/1280418984609767424

W Stanach Zjednoczonych pojawia się coraz więcej głosów, że społeczna postawa Caina jest szkodliwa - aktor wielokrotnie podważał bowiem skalę pandemii koronawirusa, w luźny sposób podchodząc także do federalnych czy stanowych ograniczeń.