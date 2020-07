Grał Supermana - teraz narzeka, że klimat polityczny niszczy herosa. Jest mocna odpowiedź

DC/Warner Bros.

Większość naszych czytelników doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że po śmierci George'a Floyda klimat polityczny w Stanach Zjednoczonych zmienia się na naszych oczach - przez kraj przetaczają się liczne protesty, a rozmaite branże na przeróżne sposoby okazują swoją solidarność z osobami czarnoskórymi. Teraz ta debata publiczna raz jeszcze rozciągnęła się również na społeczność komiksową.

Polscy widzowie na pewno kojarzą Deana Caina - aktora, który zagrał główną rolę w cieszącym się w naszym kraju dużą popularnością serialu Nowe przygody Supermana (mieliśmy okazję zobaczyć go także w Supergirl). W USA jest on znany m.in. z publicznego wyrażania poparcia dla polityki prezydenta Donalda Trumpa i częstego pojawiania się w uchodzącej za konserwatywną telewizji FOX News.

Cain gościł wczoraj w emitowanym na antenie stacji programie Fox & Friends, w którym został zapytany o swój stosunek do jednego z artykułów magazynu Time - autor tekstu przekonywał, że skoro dziś głośno rozmawia się o zmianie sposobu pokazywania policjantów na ekranie, to powinniśmy także zastanowić się nad filmowo-serialową ekspozycją superbohaterów. Aktor odparł, że dzisiejsza, antypolicyjna retoryka doprowadza go do "szału". Na koniec dodał zaś:

Zapewniam was, że gdybym dziś grał Supermana, nie mógłbym powiedzieć "prawda, sprawiedliwość i amerykański styl".

Do tego wywiadu w mediach społecznościowych postanowił odnieść się znany scenarzysta komiksowy, Tom King, który w ostatnim czasie stworzył choćby opowieść Superman: Up in the Sky. Korzystając ze zdania: "Skur..., tylko w tym roku zamieściłem to w komiksach" (chodzi o odwołanie do "prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu), pokazał on fragment napisanej przez siebie historii. Pomiędzy mężczyznami doszło do dyskusji; King wypomniał również Cainowi jego lekkomyślny i wyrażany publicznie stosunek do noszenia maseczek. Spójrzcie sami:

Spór Deana Caina i Toma Kinga

Amerykańskie portale popkulturowe zgadzają się w opinii, że Cain wykazał się "niebywałą ignorancją" - a jakie jest Wasze zdanie na temat powyższego sporu?