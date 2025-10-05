Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tak się kopie tyłki w kinie akcji klasy B. Klipy z filmu Marko Zarora

Affinity to nowy projekt Marko Zarora, którego globalna widownia poznała w Johnie Wicku 4, ale jako aktor kina akcji działa od wielu lat. Dzięki niemu Chile ma filmy tego gatunku rozpoznawalne na całym świecie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  kino akcji 
Affinity fot. materiały prasowe
Reklama

Kino akcji klasy B nie ma budżetu, efektów specjalnych i scenariuszy raczących widzów głębokimi emocjami czy szalonymi twistami fabularnymi. W nich zawsze chodzi o akcję, kaskaderkę i umiejętności aktorów w sztukach walki. Tak też wyglądała kariera Marko Zarora, czyli Chilijskiego Smoka, który otrzymał ten przydomek w branży związanej z kinem akcji w związku z nawiązaniem do jego stylu walki inspirowanym Bruce'em Lee. Jego najnowszy film Affinity, który miał swoją amerykańską premierę ma sceny walk, które sam wyreżyserował i opracował choreografię.

Jeden z seriali Marvela może dostać 2. sezon. Na ten tytuł nikt nie stawiał

Affinity - fragmenty z kopaniem tyłków

Zobaczcie więc, jak tworzy się sceny walk w takim kinie akcji. Klipy dla widzów dorosłych.

Affinity - opis fabuły

Kiedy były komandos cierpiący na zespół stresu pourazowego ratuje kobietę, szybko się w niej zakochuje. Nieoczekiwanie traci ją przez tajemniczych porywaczy. Zbiera elitarny oddział, aby ją uratować, ale wkrótce odkrywa szokującą prawdę: została sztucznie stworzona przez naukowca, który był w żałobie po śmierci żony.

W obsadzie są również Louis Mandylor (Debt Collectors), Brooke Ence (Justice League), Jane Mirro (On i Ona) oraz Brahim Chab (Customs Frontline).

Na razie polska data premiery nie jest znana.

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  kino akcji 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,5

2025
Affinity Akcja

Najnowsze

1 Nieczysta gra
-

Rosa Salazar szczerze o scenach kaskaderskich i czego nauczył ją Mark Wahlberg!

2 Tom Holland
-

Ojciec Toma Hollanda dementuje plotki o urazie syna na planie Spider-Mana 4!

3 Family guy
-

Family Guy - uśmiercono kultową postać. 26 lat po debiucie w serialu

4 The Smashing Machine
-

Nowy film twórcy The Smashing Machine przeniesie widzów na wyspę jaszczurek!

5 Paul Bettany - biały Vision
-
Plotka

Jeden z seriali Marvela może dostać 2. sezon. Na ten tytuł nikt nie stawiał

6 Thanos
-

Ci superbohaterzy DC mogliby pokonać Thanosa. Prawdziwi twardziele, których chcemy w tym pojedynku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s51e01

Saturday Night Live

s38e02

48 Hours Mystery

s2025e23

Miejsce zbrodni

s09e06

Selviytyjät Suomi

s14e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Kate Winslet
Kate Winslet

ur. 1975, kończy 50 lat

Jacob Tremblay
Jacob Tremblay

ur. 2006, kończy 19 lat

Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg

ur. 1983, kończy 42 lat

Guy Pearce
Guy Pearce

ur. 1967, kończy 58 lat

Parminder Nagra
Parminder Nagra

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV