Tak się kopie tyłki w kinie akcji klasy B. Klipy z filmu Marko Zarora

fot. materiały prasowe

Reklama

Kino akcji klasy B nie ma budżetu, efektów specjalnych i scenariuszy raczących widzów głębokimi emocjami czy szalonymi twistami fabularnymi. W nich zawsze chodzi o akcję, kaskaderkę i umiejętności aktorów w sztukach walki. Tak też wyglądała kariera Marko Zarora, czyli Chilijskiego Smoka, który otrzymał ten przydomek w branży związanej z kinem akcji w związku z nawiązaniem do jego stylu walki inspirowanym Bruce'em Lee. Jego najnowszy film Affinity, który miał swoją amerykańską premierę ma sceny walk, które sam wyreżyserował i opracował choreografię.

Jeden z seriali Marvela może dostać 2. sezon. Na ten tytuł nikt nie stawiał

Affinity - fragmenty z kopaniem tyłków

Zobaczcie więc, jak tworzy się sceny walk w takim kinie akcji. Klipy dla widzów dorosłych.

Affinity - opis fabuły

Kiedy były komandos cierpiący na zespół stresu pourazowego ratuje kobietę, szybko się w niej zakochuje. Nieoczekiwanie traci ją przez tajemniczych porywaczy. Zbiera elitarny oddział, aby ją uratować, ale wkrótce odkrywa szokującą prawdę: została sztucznie stworzona przez naukowca, który był w żałobie po śmierci żony.

W obsadzie są również Louis Mandylor (Debt Collectors), Brooke Ence (Justice League), Jane Mirro (On i Ona) oraz Brahim Chab (Customs Frontline).

Na razie polska data premiery nie jest znana.