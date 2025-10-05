Jeden z seriali Marvela może dostać 2. sezon. Na ten tytuł nikt nie stawiał

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Przez ostatnie pięć lat Marvel Studios miało taktykę tworzenia jednosezonowych seriali, ale to nie przeszkodziło fanom spekulować, który z tytułów może doczekać się kontynuacji. Loki był wyjątkiem, bo miał dwa sezony, a Daredevil: Odrodzenie od początku został zaplanowany jako serial wielosezonowy. Nadal nie wiadomo, czy Ms. Marvel lub Moon Knight dostaną kontynuację, ale wygląda na to, że nowa taktyka wpłynie na nadchodzący serial Vision Quest.

Vision Quest - 2. sezon jest możliwy

Według Daniela Richtmana producenci Marvel Studios rozważają zamówienie drugiego sezonu Vision Quest. Na razie nie podjęto decyzji, ale skoro takie rozmowy mają miejsce, efekt pracy musi być wyjątkowo satysfakcjonujący.

Co ciekawe, samo Vision Quest jest kontynuacją fabularną serialu WandaVision, ponieważ opowiada o dalszych losach Białego Visiona, którego tam poznaliśmy. Związany z tym jest również serial To zawsze Agatha, który także wyrasta z WandaVision, a tam poznaliśmy informacje o dzieciach Wandy i Visiona. Niewykluczone, że Billy i Tommy Maximoffowie mogą odegrać jakąś rolę w Vision Quest.

Prace nad serialem trwają. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera.