Agatha All Along - kim jest tajemniczy Nastolatek? Jest wskazówka; to może być syn [SPOILER] z MCU

W oficjalnych materiałach prasowych serialu Disney+ postać, którą zagra Joe Locke, nazwano po prostu Nastolatkiem. Wiemy też, że będzie towarzyszył Agacie i jej sabatowi w poszukiwaniu legendarnej drogi czarownic, a właściwie będzie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Niektórzy fani wierzą nawet, że w rzeczywistości może to być Billy Maximoff, syn Wandy i Visiona, a także komiksowy członek Young Avenger, znany pod pseudonimem Wiccan. To by tłumaczyło, dlaczego jego rola w dużej mierze jest owiana tajemnicą. Choć na razie to tylko przypuszczenia, Locke powiedział coś, co czyni tę teorię bardziej wiarygodną.

Agatha All Along - kim jest tajemniczy Nastolatek?

Co jest największą wskazówką, że tajemniczy nastolatek to w rzeczywistości Billy Maximoff, syn Wandy i Visiona? W komiksach bohater jest w romantycznej relacji ze swoim kolegą z drużyny Young Avengers, Hulklingiem. Jest to ważny element jego postaci. Z kolei Locke w rozmowie z Teen potwierdził, że jego postać identyfikuje się właśnie jako homoseksualista i zostało to przestawione w serialu w sposób "bardzo prawdziwy i pozytywny". Dodał, że "jego seksualność to tylko jakaś część tej postaci".

Biorąc pod uwagę, że Billy Maximoff także był z tego znany, a również fakt, jak idealnie syn Wandy i Visiona wpisuje się w historię Agathy, która została uwięziona w zaklęciu Scarlet Witch i jest ściśle związana z ich rodziną przez wydarzenia w Westview, ta teoria wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Nie wspominając o tym, że komiksowy bohater był kluczowym członkiem Young Avengers - a przecież wprowadzenie do MCU całego młodego pokolenia herosów jasno wskazuje na to, że włodarze Marvela przygotowują sobie grunt pod ich ewentualny ekranowy debiut.

Agatha All Along przedstawi nowy typ superbohatera w MCU

Joe Locke w rozmowie z Rolling Stone powiedział też, czego fani mogą spodziewać się po serialu Agatha All Along.

To czarna komedia o czarownicach. I coś, czego zwykle nie spodziewasz się po serialu Marvela.

Potwierdził portalowi Rolling Stone, że jego postać pomoże Agacie uwolnić się z potężnego zaklęcia Wandy i zaproponuje udanie się na legendarną drogę Czarownic, która daje temu, kto przejdzie jej próby, to czego najbardziej mu potrzebuje.

Zbieramy sabat złożony z nieprawdopodobnej grupy kobiet i mnie - tak w ogóle wygląda moje życie - i wspólnie wybieramy się na drogę Czarownic. Następnie stery przejmuje magia, zabawa i zagadka.

Agatha All Along będzie mroczniejsze niż WandaVision

Młody aktor obiecał widzom wiele zwrotów akcji i stwierdził, że choć forma produkcji przypomina jeden z najwyżej ocenianych seriali Marvela, WandaVision (nic dziwnego, skoro to bezpośredni spin-off), to będzie nieco mroczniejszy.

Podobnie jak WandaVision przechodzi przez wszystkie te różne podgatunki komedii, Agatha także to robi, ale w inny sposób. Na pewno jest mroczniejsza, a nawet trochę straszna, co jest dobrą rzeczą. Myślę, że to świetny początek nowej podróży w MCU, eksplorowania różnych typów postaci, które nie są takie jak Iron Man czy Kapitan Ameryka. To nowy tym superbohatera, co jest moim zdaniem ekscytujące.

