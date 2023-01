Agatha: Coven of Chaos - nowe logo serialu MCU. Przypomina znaną produkcję HBO...

Źródło: Marvel/Disney+

Na Instagramie pojawiło się logo Agatha: Coven of Chaos. Do tej pory nie publikowano niemal żadnych oficjalnych informacji na temat nowego serialu MCU, więc grafika rozbudziła ciekawość fanów i dała początek wielu spekulacjom. Jeden z nich zauważył wizualne podobieństwo do Mare of Easttown z HBO. Co to może oznaczać? Zobaczcie porównanie i jedną z teorii poniżej.

Logo opublikował na swoim story na Instagramie Joe Locke. Zostało już usunięte, jednak fani zdążyli zrobić zrzuty ekranu.

Agatha: Coven of Chaos - nowe logo serialu MCU

Fani spostrzegli podobieństwo do logo Mare of Easttown z HBO. Co to może oznaczać? Skoro detektyw Mare Sheehan prowadziła śledztwo w sprawie morderstwa na terenie małego miasteczka, to być może Agatha, zainspirowana Wandą Maximoff, postanowi stworzyć coś na podobieństwo Westview, ale w o wiele mroczniejszej tematyce?

Agatha: Coven of Chaos

Napiszcie, jaka jest wasza teoria.

Agatha: Coven of Chaos - o czym jest serial Disney+?

Produkcja jest spin-offem popularnego serialu WandaVision. W tytułową bohaterkę i wiedźmę po raz kolejny wcieli cię Kathryn Hahn.

Agatha: Coven of Chaos zadebiutuje na Disney+ zimą 2023 roku.

