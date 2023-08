Agatha: Coven of Chaos - w serialu zadebiutuje nowa superbohaterka. To potężna czarodziejka z komiksów

Źródło: Marvel

Reklama

Ważna wiadomość dla fanów Marvela: pojawi się zupełnie nowa superbohaterka w MCU, znana z komiksów. Postać zadebiutuje w serialu Agatha: Coven of Chaos, który jest spin-offem WandaVision. Kto ją zagra i o kogo chodzi? Zobaczcie sami.

MCU - czy Scarlet Witch przeżyła? Plotka zaskakuje. Billy Maximoff i Droga Czarownic

Agatha: Coven of Chaos - w serialu zadebiutuje nowa superbohaterka

Już wcześniej wiedzieliśmy, że Sasheer Zamata zaliczy debiut w MCU serialem Agatha: Coven of Chaos, podobnie jak chociażby Joe Locke i Aubrey Plaza. Do tej pory nie było jednak wiadomo, kogo zagra. Aż do teraz. Sasheer Zamata w rozmowie z Mashable wreszcie zdradziła szczegóły swojej roli. Powiedziała, że zagra Jennifer Kale - potężną czarodziejkę z komiksów Marvela, która współpracowała między innymi z takimi postaciami jak Man-Thing i Doktor Strange, a także która jest kuzynką Johnny'ego Blaze i Danny'ego Ketcha (oboje byli Ghost Riderami).

Fot. Marvel

Aktorka podkreśliła jednak, że postać będzie znacznie różnić się od tego, czego spodziewają się widzowie:

Zrobiłam tyle researchu w komiksach Marvela, ile mogłam, ale to, jak zbudowaliśmy tę postać, może zaskoczyć wielu widzów. Myślę, że to nie to, czego mogą się spodziewać.

MCU - najlepsze i najgorsze finałowe odcinki

Ranking powstał na podstawie ocen w serwisie IMDb. Przedstawia najlepsze i najgorsze finałowe odcinki seriali MCU. Pod uwagę było brane dziewięć tytułów.