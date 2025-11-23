Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Twórcy AI przeginają? Córka Roberta Redforda sprzeciwia się publikowanym treściom po śmierci ojca

Córka niedawno zmarłego Roberta Redforda, znanego z Butch Cassidy i Sundance Kid zaapelowała do osób tworzących za pomocą AI fałszywe hołdy dla jej ojca. Podkreśla, że takie treści są szczególnie bolesne w czasie żałoby.
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  AI 
robert redford
Zdjęcie Robert Redforda fot. IMDb
Reklama

Robert Redford to ikona kina i złoty chłopak lat 70., znany nie tylko z klasyków — miał też swój epizod w MCU. Niestety zmarł we wrześniu 2025 roku, a jego rodzina apeluje o poszanowanie prywatności. Amy Redford, córka aktora, opublikowała na Instagramie obszerne oświadczenie, w którym odniosła się do coraz liczniejszych prób wykorzystywania sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych hołdów, cytatów czy nawet wymyślonych planów pogrzebu słynnego aktora. 

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina


Jak podkreśliła, żadne z tych treści nie pochodzi od rodziny i stanowią one wyłącznie internetowe fabrykacje. Wskazała również, że w sieci pojawiają się generowane przez AI wizerunki jej ojca, który nie ma już możliwości nic powiedzieć, a część z tych materiałów stawia jej rodzinę w niekorzystnym świetle, co jest wyjątkowo dotkliwe w tak trudnym czasie.

Amy podziękowała fanom za miłość i wsparcie okazywane w mailach czy wiadomościach po śmierci aktora, który odszedł we wrześniu w wieku 89 lat. Jednocześnie zaznaczyła, że nie odbył się żaden publiczny pogrzeb, a ewentualne oficjalne upamiętnienie zostanie zaplanowane dopiero w przyszłości. Zwróciła również uwagę na szerszy problem związany z nadużyciami technologii generatywnej. Podkreśliła, że AI nie zniknie, ale powinna być używana odpowiedzialnie i w dobrym celu.

Źródło: deadline

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  AI 
robert redford
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Lizzy Caplan w Masters of Sex
-

Wredne dziewczyny zastąpiły mi studenckie życie - Lizzy Caplan wspomina kultowy film

2 Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 8
-

Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni komentuje kasację serialu. Hejterzy naprawdę nie są winni?

3 Wicked
-

Najpotężniejsze czarownice w popkulturze. Elfaba i Glinda musiały tu trafić

4 Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty
-

Hollywood bierze się za Gundam. Obsada widowiska o wojnie z wielkimi robotami ujawniona

5 Stamtąd - zapowiedź 3. sezonu
-

Stamtąd - co z 4. sezonem? Jest w końcu aktualizacja, na którą czekali fani!

6 36. Powerplex
-

Invincible - Aaron Paul rezygnuje z serialu. Powód może zaskoczyć fanów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e07

One-Punch Man

s2025e29

Miejsce zbrodni

s2025e45

Running Man

s06e01

Accident, Suicide or Murder

s09e13

Selviytyjät Suomi
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ricky Whittle
Ricky Whittle

ur. 1981, kończy 44 lat

Lateef Crowder
Lateef Crowder

ur. 1977, kończy 48 lat

Vincent Cassel
Vincent Cassel

ur. 1966, kończy 59 lat

Oded Fehr
Oded Fehr

ur. 1970, kończy 55 lat

Miley Cyrus
Miley Cyrus

ur. 1992, kończy 33 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

3
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

4

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

10

Wiktoria Gorodecka wychowała się na Litwie. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV