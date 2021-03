Znana z Lucyfera Aimee Garcia pracuje nad komiksem

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Aimee Garcia nie tylko gra w serialu Lucyfer opartym na komiksach, sama również tworzy komiksy i właśnie zapowiedziała kolejny projekt, będący historią o wielkim superbohaterze. Swoimi planami podzieliła się z fanami podczas sesji Q&A przeprowadzonej na platformie StageIt.

Garcia opowiedziała o tym, że pracowała nad komiksem opartym na serialu GLOW zatytułowanym GLOW vs. The Babyface, który stworzyła wraz z profesjonalną wrestlerką AJ Mendez oraz komiksem w świecie Dungeons & Dragons o tytule At the Spine of the World. Przyznała również, że obecnie jest zaangażowana w tworzenie komiksu o superbohaterze, ale nie chciała zdradzić szczegółów projektu. Wyjawiła tylko, że w jej nowym komiksie pojawi się easter egg nawiązujący do Lucyfera. Garcia postanowiła stworzyć latynoską postać w wielkich okularach, co ma być odniesieniem do Elli i jej okularów, w których pojawiła się w drugim sezonie Lucyfera.

A jeśli chodzi o Lucyfera, fani wciąż muszą czekać na premierę drugiej części piątego sezonu. Informacja na temat tego kiedy ona będzie miała miejsce wciąż się nie pojawiła. Obecnie trwają prace nad 6. sezonem, który zamknie tę historię.