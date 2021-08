Akademia Wampirów - znamy obsadę! Serial jak Bridgertonowie i Gra o Tron z wampirami?

Fot. Imdb

Akademia Wampirów to kultowa seria książek autorstwa Richelle Mead, która została już raz zekranizowana w formie filmu. Peacock postanowił jednak ponownie przywrócić ją do życia, tym razem na małym ekranie. Ta adaptacja będzie serialem, a jej showrunnerem Julie Plec. Producentka odpowiadała w przeszłości za takie tytuły jak Pamiętniki wampirów, The Originals i Wampiry: Dziedzictwo. Wygląda więc na to, że Akademia Wampirów jest w dobrych rękach. Obsada ma już na swoim koncie doświadczenie z gatunkiem YA, więc będą mogli poczuć się na planie, jak w domu.

Akademia Wampirów - fabuła, Gra o Tron i Bridgertonowie

Julie Plec przyznała, że czekała na serial na podstawie książek od lat. Akademię Wamprów przeczytała przed Zmierzchem, a nawet przed Pamiętnikami Wampirów, które potem z powodzeniem przeniosła na mały ekran. Zawsze marzyła, by pracować nad tym tytułem.

To historia o kobietach, które przyjaźniły się od piaskownicy. Gdy zaczęły dorastać i zbliżać się do społeczeństwa, te zaczęło im dyktować, jakie powinny być w nim ich role, co zagroziło ich relacji.

A role są proste. Jedna z nich jest wampirem czystej krwi, a druga dampirem, który szkoli się na jej oddanego opiekuna. Ich szkoła skrywa wiele mrocznych tajemnic, a dużą rolę w książce odgrywały hierarchia i podziały klasowe. Julie Plec przyznała, że choć zależy im na ukazaniu przyjaźni, romansu i zabawy w pałacu, to pragną też uchwycić swoją intrygę rodem z Gry o Tron. Myśli o tym tak: współcześni Bridgetonowie z wampirami.

Akademia Wampirów - obsada serialu

W głównych rolach zobaczymy Sisi Stringer i Danielę Nieves.

Sisi Stringer jako Rose Hathaway, dampir i genialna wojowniczka.

