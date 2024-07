Akolita doczeka się drugiego sezonu? I kto uczył Nieznajomego?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita odpowiada na wiele pytań, ale jednocześnie serial pozostawił widzów z kilkoma niewyjaśnionymi kwestiami. Dzięki serialowi wreszcie ujawniono Dartha Plagueisa. Dowiedzieliśmy się, że Nieznajomy aka Qimir (Manny Jacinto) był padawanem, a finał zasugerował, że uczącą go Jedi mogła być Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson). Jednak czy rzeczywiście tak jest? Leslye Headland, twórczyni serialu, poruszyła ten temat w rozmowie z Entertainment Weekly. Na pytanie o plany na drugi sezon odpowiedziała krótko i stanowczo:

- Nic. Trzeba zrobić sobie przerwę. Szczególnie po czymś takim. Nie mam pojęcia ile lat mój mózg krążył po temacie Gwiezdnych Wojen oraz Akolity - notorycznie rozwiązując problemy i myśląc o tym. Dziwnie być w miejscu, w którym już nie muszę tego robić.

fot. Disney+

Choć na ten moment serial nie został wznowiony, Headland ma już pomysły na dalszy przebieg fabuły. Zasugerowała, że wątek Vernestry i Nieznajomego byłby kluczowy w ewentualnej kontynuacji.

- Myślę, że jeśli będziemy mogli kontynuować tę opowieść, zobaczycie więcej historii Vern i Nieznajomego oraz jaki to ma wpływ na podejmowane przez nią decyzje.

Jednocześnie showrunnerka musiałaby znaleźć przestrzeń dla zarówno Plagueisa, jak i Yody, który pojawił się w ostatniej scenie pierwszego sezonu. Odnosząc się do tej kwestii, potwierdziła, że Lord Sithów rzeczywiście jest mistrzem Qimira, a nie Sithem śledzącym swojego rywala, jak niektórzy fani przypuszczali. To oznacza, że albo intencje Nieznajomego w poszukiwaniach akolity były szczere, albo wykorzystał Mae i Oshę jedynie do pomocy Plagueisowi.

Akolita - wszystkie odcinki są dostępne na platformie Disney+.