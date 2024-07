UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

W ostatnim odcinku Akolity, Nieznajomy (Manny Jacinto), aka Qimir, wreszcie osiąga swój cel, zyskując ucznia. Już od kilku odcinków można było wyczuć, że Osha (Amandla Stenberg) balansuje między dobrem a złem, co ostatecznie zostaje zachwiane nie tylko przez Qimira, ale również przeszłość Sola. Kiedy bohaterka zabija Mistrza Jedi, jej przynależność do Ciemnej Strony Mocy wydaje się przesądzona. Wielu fanów Gwiezdnych Wojen wyczuło chemię między bohaterami, i okazuje się, że mieli rację. Początkowo planowano pocałunek w finale sezonu, co potwierdził Jacinto w wywiadzie dla Vulture.

- Została nakręcona wersja, gdzie Osha i Nieznajomy się całują. Ale w tamtym momencie czuliśmy, że było na to za wcześnie. Nieznajomy zabił jej przyjaciół, a ona kogoś, kto był dla niej jak ojciec. Ten zmysłowy moment po prostu nie wydawał się odpowiedni. Jednak zasugerowałem: "Może nie pocałunek, ale trzymanie się za rękę?". Jakiś gest pocieszenia, rodzaj fizyczności pokazujący, że mu na niej zależy i teraz są w tym razem. Jest to coś, nad czym moglibyśmy popracować w 2. sezonie, jeżeli fani tego chcą.

fot. Disney+

Akolita - Amandla Stenberg o relacji Oshy z Nieznajomym

W wywiadzie dla Entertainment Weekly Stenberg potwierdziła, że wspólne trzymanie miecza świetlnego było pomysłem Jacinto, a sama relacja bohaterów od początku miała mieć podłoże romantyczne.

- Ale kiedy dotarliśmy do tego momentu w trakcie kręcenia, powróciliśmy do wyborów Oshy i poczucia jej autonomiczności, co doprowadziło nas do wniosków, że jeszcze nie zasłużyliśmy na romantyczne rozwiązanie. Chciałam także, aby podróż Oshy była niezależna od tego wątku, więc zdecydowaliśmy to odłożyć w czasie.

Aktorzy doceniają zaangażowanie fanów względem tego wątku. Stenberg zauważyła poruszenie widzów na Twitterze i Tumblrze, nazywających bohaterów Oshamir. Z kolei Jacinto sam porównywał Oshę i Nieznajomego do Reylo, czyli Kylo Rena i Rey z trylogii sequeli Gwiezdnych Wojen.

Gwiezdne Wojny: Akolita - serial dostępny na Disney+.