Aktorka z Akolity atakuje Disneya. Studio powinno bronić swoich gwiazd przed rasizmem i hejtem

Niedawno pisaliśmy o sposobach, w jakie Hollywood radzi sobie z toksycznymi "fanami" w sieci. Teraz dla Glamour Magazine opowiedziała o tym zjawisku Jodie Turner-Smith, która grała w niesławnym serialu Gwiezdne Wojny: Akolita, który został anulowany po 1. sezonie. Oficjalnym powodem takiego stanu rzeczy była niska oglądalność. W sieci jednak od chwili zapowiedzi produkcji panował chaos, a serial był krytykowany jeszcze przed premierą, głównie z rasistowskich pobudek. Sytuacja nie zmieniła się po premierze, a Disney milczał w tej sprawie. W pewnym momencie pojawiły się nawet informacje, że w internetowym sklepie Disneya nie dało się kupić gadżetów związanych z produkcją. Aktorzy pracujący nad nią wielokrotnie opowiadali się przeciwko takiemu stanowi rzeczy, ale nie przynosiło to skutku.

Jodie Turner-Smith skrytykowała Disneya słowami:

Muszą przestać milczeć, gdy ludzie są hejtowani w internecie z powodu rasizmu i innego gó**a. To jest niesprawiedliwe, że oni nic nie mówią. To nie fair.

Byłoby po prostu miło, gdyby ci ludzie, którzy mają wszystkie pieniądze świata, faktycznie okazali ci wsparcie. Niech powiedzą coś w stylu: "To nieakceptowalne. Jeśli tak robisz, to nie jesteś fanem." Niech wygłoszą takie duże oświadczenie i potem zobaczą ile pieniędzy na tym stracą. Założę się, że nie stracą nic, bo ludzie o innym kolorze skóry niż biały, a w szczególności czarnoskórzy, stanowią większość osób, które coś kupują. Mogliby zobaczyć, że to dla nich bardziej opłacalne. A zamiast tego każdy używa słowa "woke", jakby to było coś złego.