Serial Akolita został skasowany z dwóch powodów. Miał być to zupełnie inny serial

Disney oraz Lucasfilm podjęli decyzję o tym, by skasować serial Gwiezdne Wojny: Akolita po jednym sezonie, więc dołącza on do groma wielu produkcji, które zapowiadały kontynuację, ale nigdy jej nie dostały. Teraz wiemy o dwóch powodach, które wpłynęły na to, co się stało.

Akolita - fatalna oglądalność

Jeff Sneider, którego doniesienia często się sprawdzają, dotarł do danych, które mówią wprost: serial skasowano z powodu fatalnych wyników oglądalności, które w ostatecznym rozrachunku były gorsze niż Andora (ten serial był najmniej oglądanym z uniwersum Star Wars). Twierdzi on, że po pierwszych dwóch odcinkach co tydzień te wyniki się pogarszały. Natomiast w kwestii Andora wyglądało to zupełnie inaczej, bo w trakcie emisji sezonu serial zyskiwał widzów i oglądalność się poprawiała. Poza tym zbierał on kapitalne recenzje, a Akolita miał bardzo mieszane. Drugim powodem była jakość, która wywoływała mieszane i często skrajne opinie widzów. To wpłynęło na wyniki oglądalności i zainteresowanie produkcją.

Leslye Headland miała na koncie jeden hit pod tytułem Russian Doll, ale nie miała jeszcze pozycji, aby móc walczyć o swoją wizję. Dlatego też w trakcie pracy nad scenariuszami, dostawała od Lucasfilmu ogrom uwag, które w bardzo dużej mierze zmieniły serial z tego, co chciała pokazać, w to, co widzowie zobaczyli na ekranie. Uwagi od osób decyzyjnych są standardem w branży, ale w tym przypadku podobnie ingerencja była większa, niż zazwyczaj.

Sneider twierdzi, że ostatecznie Headland zrobiła serial, jaki chciała, ale z tym kategorycznie nie zgadza się John Rocha, którego informacje również często były potwierdzane. Według jego wiedzy osobą odpowiedzialną za bardzo dużą zmianę wizji Headland na serial był Dave Filoni, bo to on dawał uwagi, które zmieniały to, co ona chciała osiągnąć. Ingerencję Filoniego w scenariusze każdego odcinka potwierdziła jedna ze scenarzystek. W programie Hot Mic przypomina, że Leslye Headland chciała zrobić mroczny serial o tajemnicy związanej z morderstwem opowiadany z perspektywy Sitha.

Dave Filoni, z uwagi na swój awans w szeregach Lucasfilmu nadzoruje wszelkie produkcje tworzone w uniwersum Star Wars. Jego rolą jest doradzanie twórcom, by osiągnąć ich zdaniem najlepszy efekt.

Lucasfilm ani Disney oficjalnie nie ogłosili kasacji serialu, więc też nie ujawnili powodów swojej decyzji. Informacje obu dziennikarzy traktujemy jako plotkę.