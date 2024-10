Hollywood kontra toksyczni "fani". Jak sobie z nimi radzić?

Lucasfilm/Disney+

Na przestrzeni kilku ostatnich lat w sieci jest głośno z powodu wielu przypadków toksycznego zachowania "fanów". Przykładów nie trzeba szukać daleko. Ofiarą takich praktyk padło wiele produkcji, w tym tegoroczny serial Gwiezdne Wojny: Akolita. "Fani" oburzali się również o odcinki, w których pojawiały się wątki homoseksualne, np. w The Last of Us oraz Rodzie smoka. W pierwszej produkcji cały odcinek był poświęcony parze dwóch mężczyzn. W Rodzie smoka z kolei doszło do pocałunku dwóch kobiet.

Hejt często dotyka takie produkcje jeszcze przed ich pojawieniem się na ekranie. Niektórzy "fani" gorączkowo dzielą się swoimi niepochlebnymi, często rasistowskimi opiniami na temat aktorów. Stają w obronie dzieł, które dostają ponowne ekranizacje, ale w nowym formacie, nie dając im szans na udowodnienie swojej wartości. Wówczas w sieci wylewa się ogromna fala hejtu na aktorów, twórców i filmowców, jeśli coś jest niezgodne z kanonem. Dotknęło to choćby serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. O sprawę Variety zapytało ludzi odpowiedzialnych za marketing popularnych seriali oraz filmów.

Jest to zależne od terytorium, ale w ostatnim czasie to zjawisko się nasiliło. - podkreślił weteran marketingu jednego ze studiów filmowych. - Ludzie chcą krwi. Ich zdaniem czystość pierwszej wersji danego dzieła jest nie do zastąpienia. Będą próbowali cię zniszczyć jeśli jakkolwiek wpłynąłeś na kanon ukochanej franczyzy.

John Van Citters, wiceprezydent marki Star Trek, dodał:

Większość to zwykli fani. Liczba ludzi, którzy są gotowi zabić i oddać życie za daną markę jest bardzo, ale to bardzo niewielka. Teraz łatwiej to zauważyć. Nie wiem, czy jest to większe zjawisko od tego, co działo się np. w 1995 roku. Po prostu teraz są ku temu nowe narzędzia.

Inny telewizyjny producent wykonawczy podkreśla, że rozwiązaniem jest nie wchodzenie w dyskusje z takimi osobami:

Kiedy są to negatywne, toksyczne konwersacje, to nawet nie próbujemy się angażować. Toksycznym ludziom nie powinno się dawać atencji. Odpowiadamy na te komentarze, które są pozytywne.

Jaki Hollywood radzi sobie z toksycznymi fanami?

Hollywood na przestrzeni ostatnich lat wymyśliło kilka sposobów na radzenie sobie z hejtem i toksycznymi "fanami". Kiedy dany aktor znajduje się pod ostrzałem, za jego pozwoleniem przejmowane są jego media społecznościowe, by w ten sposób chronić daną osobę. Gdy dochodzi do gróźb - wówczas taka osoba jest objęta ochroną prywatnych firm.

Studia filmowe planują też zatrudnić wielkich fanów danych dzieł, aby konsultować się z nimi i na podstawie ich zdania budować kampanie marketingowe w taki sposób, aby nikogo nie urazić.

Inny, pasywniejszy sposób radzenia sobie z hejtem, zaproponowała aktorka Elizabeth Olsen:

Nie jestem w sieci, więc jestem chroniona. Moje doświadczenie to głównie sprawianie, że dzieciaki są szczęśliwe. Wszystko inne ignoruje.