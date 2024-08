fot. Larry Horricks/Lionsgate

Kruk nie daje powodów do zadowolenia. Remake klasyka z Brandonem Lee nie tylko otrzymał beznadziejne recenzje, ale też jest porażką w box office. Negatywne opinie spływają ze wszystkich stron. Już w przeszłości osoby stojące za oryginalnym filmem nie szczędziły gorzkich słów nowej wersji Ruperta Sandersa. Teraz do głosów niezadowolenia dołączyła Sofia Shinas, która w produkcji z 1994 roku wcielała się w Shelly Webster.

Ludzie kochają Brandona w oryginalnym filmie. Trudno jest sobie wyobrazić, jak musi się czuć jego rodzina, narzeczona, gdy po latach znowu ktoś próbuje przyćmić jego rolę.

Aktorka doprecyzowała, że nie jest to atak na Billa Skarsgarda czy FKA twigs. Podkreśliła natomiast, że oryginalny film jest swoistym pomnikiem dla zmarłego Brandona Lee i sposobem na jego uhonorowanie.

Jaka była dieta Billa Skarsgarda?

Jedna z niewielu rzeczy, która filmowi Ruperta Sandersa wyszła, to forma fizyczna Billa Skarsgarda. Pierwsze zdjęcia przedstawiające jego wersję znanej z komiksów i filmów postaci nie przypadło do gustu fanów, ale nie można odmówić aktorowi, że odpowiednio się przygotował. Przygotowania te trwały jeszcze na jakiś czas przed samym Krukiem, bo musiał nabyć tkankę mięśniową jeszcze do Boy Kills World. Teraz Rupert Sanders zdradził, jaka była dieta Billa Skarsgarda:

Zabierałem Billa na obiad. Zawsze zamawiałem dla niego, bo wiedziałem, co zamówi. Stek z tatara i surowe jajka. Był też często na siłowni. Jadł bardzo zdrowo i sprawił, że wszyscy się wstydziliśmy, gdy jedliśmy burgery i hot-dogi późnymi nocami w trakcie czeskiego lata.

