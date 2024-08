Deadpool & Wolverine rozdeptali Kruka. Wyniki box office nie zaskakują

fot. Marvel

Deadpool & Wolverine nie dali szans dwóm nowościom, więc duet herosów rozdeptał Kruka oraz Mrugnij dwa razy. Tym samym hit MCU wraca na pierwsze miejsce w Ameryce Północnej z wynikiem 18,3 mln dolarów (spadek frekwencji o 39%). Razem ma 577,2 mln dolarów. A na świecie? Zbiera 20,2 mln dolarów (spadek frekwencji o 41%) i razem ma 634,1 mln dolarów. Sumując, na koncie 1 mld 211,3 mln dolarów.

Obcy: Romulus - box office

Film science fiction Obcy: Romulus w drugim weekendzie notuje spory spadek frekwencji o 61%. To przełożyło się na wynik 16,2 mln dolarów (razem 72,5 mln dolarów). Natomiast na świecie osiąga 41,6 mln dolarów wpływów, notując spadek w wysokości 35%. Razem ma 152,8 mln dolarów. Sumując, na koncie 225,4 mln dolarów przy budżecie 80 mln dolarów. Duża w tym zasługa Chin, bo film notuje tam zaskakująco dobre wyniki.

It Ends With Us - box office

Podium zamyka It Ends with Us z wynikiem 11,8 mln dolarów (razem 120,8 mln dolarów). Na świecie osiąga 22,3 mln dolarów wpływów i ma razem 121,8 mln dolarów. Sumując, na koncie znajduje się kwota w wysokości 242,6 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów.

Mrugnij dwa razy - box office

Jedna z dwóch nowości weekendu Mrugnij dwa razy debiutuje na miejscu czwartym z wynikiem 7,3 mln dolarów. Na świecie też nie radzi sobie najlepiej, zbierając 6,7 mln dolarów. Globalny start z wynikiem 14 mln dolarów nie jest rewelacyjny i nie zwiastuje wielkiego hitu. Film jednak powinien na siebie zarobić z uwagi na budżet 20 mln dolarów.

Kruk - box office

Zgodnie z oczekiwaniami Kruk jest klapą. Film debiutuje na ósmym miejscu z fatalnym wynikiem 4,6 mln dolarów przy budżecie 50 mln dolarów. Wyniki z reszty świata nie są znane. Przez spektakularny brak zainteresowania film powinien w ciągu kilku tygodni pojawić się na VOD.