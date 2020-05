Aktorski Herkules nie będzie dokładną kopią animacji. Bracia Russo komentują

Potwierdzono, że Disney pracuje nad aktorską wersją animacji Herkules z 1997 roku. Autorem scenariusza będzie David Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), zaś producentami widowiska są Bracia Russo. W rozmowie ze Steve'em Weintraubem, reżyserzy znani z pracy nad Avengers: Koniec gry odnieśli się do pytań związanych z ich nowym projektem.

Bracia Russo podkreślili na początku, że są wielkimi fanami animowanego oryginału i bardzo chcieli móc współpracować nad stworzeniem nowej odsłony.

Zarówno my, jak i nasze dzieci, jesteśmy wielkimi fanami Herkulesa. Słyszeliśmy, że Disney jest zainteresowany odświeżeniem go, a my jesteśmy zakochani w oryginale. Zaczęliśmy więc, dlaczego uważamy, że to my powinniśmy produkować ten film i oto jesteśmy.

Bracia podkreślili, że wciąż projekt jest na bardzo wczesnym etapie planowania, dlatego nie są w stanie na razie określić tego, czy całość będzie musicalem czy nie. Na pewno jednak muzyka odegra w filmie dużą rolę. Już teraz jednak mogą zapewnić, że nie chcą realizować tego filmu w stylu Króla lwa i nie chcą kopiować animacji jeden do jeden.

Cóż, myślę, że zawsze musisz dodać coś od siebie, ponieważ z naszej perspektywy powtarzanie tego samego nie byłoby ciekawe. Zrobiliśmy to już z naszymi filmami Marvela. Nie przekładamy komiksów jeden do jeden, ponieważ uważamy, że jeśli chcesz tę historię, możesz przeczytać ją w oryginale. Zaoferujemy widzom inną historię. Myślę, że zrobimy coś, co jest w stylu oryginału, inspirowane nim, ale wprowadzimy różne nowe elementy do tego świata.

Na razie nie znamy daty premiery oraz odtwóców głównych ról. Na te informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać.