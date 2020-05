The Right Stuff - zwiastun serialu Disney+ o astronautach i programie Merkury 7

National Geographic i Disney+ zaprezentują zupełnie nowy serial zatytułowany The Right Stuff. Fabularna produkcja będąca adaptacją książki Toma Wolfe'a, zabierze nas w podróż do przeszłości, kiedy to trwa wyścig kosmiczny pomiędzy USA i ZSRR. W produkcji przedstawione zostaną losy astronautów biorących udział w programie Merkury 7. W obsadzie produkcji są Jake McDorman, Michael Trotter, Patrick J. Adams, James Lafferty, Aaron Staton, Colin O'Donoghue oraz Micah Stock. Producentem wykonawczym jest Leonardo DiCaprio.

Całość będzie liczyła osiem odcinków. W centrum opowieści będą prawdziwe postacie, odgrywane przez aktorów. Projekt Merkury 7 dotyczył pierwszych załogowych lotów kosmicznych mających na celu wyniesienie astronautów na orbitę okołoziemską. Najlepsi inżynierowie w kraju oceniali wówczas, że potrzeba na to kilku dekad. Astronauci programu otrzymali na to dwa lata. Zobaczcie zwiastun:

Premiera serialu w Stanach Zjednoczonych na Disney+.