Aktorzy, w których widzowie początkowo wątpili. Ich występy uchodzą teraz za kultowe

Z pewnością każdy miłośnik kina przynajmniej raz w życiu zdenerwował się na wieść o obsadzeniu aktora w zupełnie nowej dla niego roli. Pojawiające się przy tym wątpliwości czy aktor będzie w stanie sprostać wyzwaniu, bywają na tyle silne, że widzowie tracą wiarę w kunszt aktorski artysty. Na szczęście aktorzy wielokrotnie udowadniali, że bez względu na głosy z zewnątrz, potrafią stworzyć fantastyczne wcielenia. A my do dziś wspominamy ich występy jako fenomenalne widowisko.

Społeczność BuzzFeeda wybrała artystów, w których umiejętności ciężko było uwierzyć przy ogłaszaniu obsady do danej produkcji. Galeria odnosi się do wielu hitowych serii i kina superbohaterskiego, dlatego przywołuje niezwykle popularne nazwiska. Patrząc na zestawienie z perspektywy czasu, dużym zaskoczeniem jest wiele pozycji. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy portalu kierowali się własnym przeświadczeniem, iż aktor nie nadawał się do danego filmu.

Aktorzy, w których widzowie zwątpili

Kto jeszcze powinien znaleźć się na tej liście? Czekamy na Wasze komentarze.