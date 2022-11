Zdesperowani aktorzy, którzy kłamali, by dostać rolę - fałszywe CV, tuszowanie wieku i podstępne zagrania

fot. materiały prasowe

Aktor dla swojej życiowej szansy, jaką jest upragniona rola, jest w stanie zrobić wszystko. Starannie przygotuje się do castingu, wykaże się na przesłuchaniach, a w sytuacji podbramkowej, nagnie lekko prawdę. Oszustwa w show-biznesie nie są niczym nowym - artyści nagminnie w przeszłości łamali zasady prawdomówności przy ubieganiu się o wymarzony angaż. Wielu z nich zostało do tego zmuszonych przez wykluczające ich wymagania twórców danego projektu. W grę wchodziły ściśle określone reguły poszukiwań idealnego kandydata do roli. Sprecyzowane informacje odnośnie wieku, pochodzenia i umiejętności artysty, to coś, co stawało na drodze wielu chętnych do przygarnięcia posady.

W poniższym zestawieniu miejsce otrzymali aktorzy, którzy zakłamywali rzeczywistość, aby zostać zatrudnionym na danym planie filmowych. Wśród nich znalazły się gwiazdy wysokiej rangi zmuszone do oszustwa w początkowym etapie swojej kariery. Artyści najczęściej oszukiwali w kwestii pochodzenia, prawdziwego wieku czy wymyślonego doświadczenia aktorskiego. Wiele osób podstępem zdobywało rolę, kłamiąc na temat wymaganych umiejętności. Ponadto w niektórych oszustwach pomagali sami agenci i dyrektorzy castingów. Sprawdźcie sami, którzy aktorzy zdecydowali się na kłamstwo podczas trwania przesłuchań.

Zdesperowani aktorzy, którzy kłamali, by dostać rolę