Konflikty na planie - ci aktorzy nie chcą ze sobą pracować. Bójki, agresja i szyderstwo

fot. materiały prasowe

Powodów konfliktów na planie jest sporo. Od nieporozumień przy kręceniu scen, przez nieakceptowane zachowanie wobec innych, aż po rozstania i prywatne niesnaski. Wydawać by się mogło, że niektóre z nich to zwykła błahostka. Niemniej jednak potrafią one poróżnić artystów na długie lata. Cierpią przez to projekty, twórcy, ale także sami fani, którzy chętnie obejrzeliby dwójkę ulubionych aktorów w jednym filmie. Niestety w wielu sytuacjach jest to niemożliwe, gdyż kłótnie między artystami są śmiertelnie poważne.

Przedstawiamy galerię artystów, którzy żywili lub wciąż żywią do siebie urazę, do tego stopnia, że nie planują grać w produkcjach z udziałem swojego wroga. Zestawienie gromadzi aktorów, którzy z różnych względów zostali skłóceni. Najczęściej w wyniku trudnej współpracy na planie serialu lub filmu. Zdarzały się również konflikty nacechowane zazdrością i pychą aktora. W galerii zawarta jest również para, której nieudany związek komplikował pracę przy projekcie. Sprawdźcie sami, między którymi aktorami doszło do poważnych sprzeczek. Myślicie, że uda im się pojednać?

Aktorzy, którzy nie lubią ze sobą pracować