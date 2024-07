UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Reklama

W 6. odcinku 2. sezonu Rodu smoka doszło do wielu przetasowań i ciekawych momentów, które po premierze odcinka były szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Jednym z najczęściej wspomnianych jest pocałunek pomiędzy Rhaenyrą a Mysarią. O tej kwestii i wielu innych wypowiedzieli się aktorzy, którzy biorą udział w produkcji Max.

Emma D'Arcy o 6. odcinku Rodu smoka

W 6. odcinku Rhaenyra Targaryen grana przez Emmę D'Arcy postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Chciała stworzyć więcej smoczych jeźdźców, aby wykorzystać dla swojej przewagi dzikie smoki w okolicy. Pod koniec odcinka doszło z kolei do pocałunku pomiędzy nią, a Mysarią.

Co się działo z Rhaenyrą w tym odcinku?

Jak to zwykle bywa w jej przypadku - jej pomysły mają dozę ekscentryczności. [...] Podejrzewam, że do większości spotkań małej rady podchodzi z przekonaniem, że będzie pouczana i niedoceniana. Kobieta z taką władzą, jak ona, będzie oceniana, moim zdaniem, surowiej od mężczyzny.

O relacji Rhaenyry z Mysarią

To nowy rodzaj relacji dla Rhaenyry. [...] Na początku się nawet nie lubią. Jest coś ciekawego w tym, że dwie kobiety znajdujące się w tak patriarchalnym systemie, potrafią po nim nawigować i nim manipulować. [...] Mysaria ma duży wpływ na politykę Rhaenyry. To dzięki niej Rhaenyra widzi, jak królestwo i poddani są dotknięci przez wojnę domową.

Emma D'Arcy o scenie pocałunku i relacji z Daemonem

Nie sądzę, że Rhaenyra powie mu o tym pocałunku. Uważam jednak, że jest z siebie dumna. Wydaje mi się, że podoba jej się idea tego, że mógłby się dowiedzieć. W ich relacji jest taki podział siły, że zbliżenie się do jego byłej mogłoby być użytecznym narzędziem do rozgrywania tej gry między obojgiem.

Ród smoka: sezon 2, odcinek 6

Ewan Mitchell o 6. odcinku Rodu smoka

Książę regent Aemond Targaryen w 6. odcinku rozgościł się już na Żelaznym Tronie i przejął obowiązki swojego zranionego brata. Znamienna była scena, w której grany przez Ewana Mitchella bohater odwiedził swojego brata i sprawił mu ból, jednocześnie oddając mu symbol władzy królewskiej. Jak interpretuje to aktor?

Ewan Mitchell o relacji Aemonda i Aegona oraz scenie z 6. odcinka

Między nimi nigdy nie było dobrze. Aemond zawsze postrzegał Aegona jako kogoś gorszego, komu brakuje wytrwałości i poświęcenia, żeby być królem. Aemond zawsze uważał, że to on powinien być pierwszym synem. Kocham scenę między nimi, ponieważ przypomina mi Misery Stephena Kinga. Aemond jest jak pająk, który oplata swoją ofiarę siecią. To nowa dynamika dla Aemonda i jego brata, który jest teraz od niego słabszy. Nie mogę się doczekać, żeby przekonać się dokąd to wszystko pójdzie.

Ewan Mitchell o Daemonie i relacji z Mattem Smithem

Jedną z pierwszych decyzji, które podjąłem na planie zdjęciowym było unikanie kontaktu wzrokowego z Mattem Smithem, żeby zawsze widzieć w nim Daemona. [...] Chciałem to sobie zachować do tej sceny podczas uczty. Powietrze było aż naelektryzowane, bo zamiast widzieć Matta, widziałem tylko Daemona.

Jakie plany ma Aemond?

Aemonda motywuje wiele rzeczy. Jedną z nich jest chęć zostania bohaterem wojennym podobnie do swojego wujka. Szczególnie, że Aemond posiada jedną z największych potęg, czyli Vhagar, a z tym wiąże się pewna odpowiedzialność. Chce być postrzegany jako ktoś, kto jest zdolny do kontrolowania tej potęgi. W jego głowie oznacza to, że chce być osobą, która wygra Zielonym wojnę. Jest gotów zrobić wszystko, co trzeba, nieważne jak złe to jest.

Steve Toussaint o 6. odcinku Rodu smoka

Corlys Velaryon po śmierci swojej małżonki, Rhaenys Targaryen, został ostatecznie namiestnikiem Rhaenyry. Wiemy już o istnieniu jego dwóch bękartów, o których dowiedziała się też Rhaenys.

Jaki wpływ na Corlysa miała śmierć Rhaenys i istnienie jego bękartów?