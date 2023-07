Kolejny James Bond - AI pokazała kandydatów w roli Agenta 007. Bukmacherzy mają nowych faworytów

Alper Yesiltas/Instagram

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, kim będzie nowy James Bond, w ostatnich miesiącach spędza sen z powiek wielu fanom popkultury. W sieci raz po raz pojawiają się kolejni faworyci i kandydaci - część z nich wskazują bukmacherzy, innych natomiast miłośnicy przygód słynnego Agenta 007. Teraz do głosu na tym polu doszła także sztuczna inteligencja, która postanowiła pokazać, jak aktorzy rozważani w kontekście roli Bonda prezentowaliby się na ekranie w jego wydaniu.

Autorem cieszących się wielką popularnością prac jest Alper Yesiltas, który od lat wykorzystuje AI do tworzenia nietypowych projektów związanych z tematyką popkulturową - to on odmładzał starszych aktorów bądź ukazywał zmarłe legendy kina tak, jakby żyły one do dzisiaj. W przypadku Jamesa Bonda grafik wziął na warsztat kilkunastu aktorów, którzy, jak się wydaje, mają największe szanse na zostanie nowym Agentem 007. Na liście są choćby Idris Elba, Henry Cavill czy Tom Hardy. Oto efekty:

Nowy James Bond - kandydaci w roli Agenta 007 [SZTUCZNA INTELIGENCJA]

Taron Egerton

Nowych faworytów wskazują także bukmacherzy. Tak prezentuje się zaktualizowany już ranking kandydatów do roli kolejnego Bonda na portalu Oddschecker:

Nowy Bond - faworyci wg bukmacherów

39. Robert Sheehan

To będzie też dobry moment na to, aby przypomnieć Wam faworytów internautów - w zabawie zorganizowanej przez serwis Ranker wzięło udział przeszło 45 tysięcy osób.

Kolejny James Bond - fani wskazali swoich faworytów

40. George MacKay