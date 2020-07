Aktualizacja Chrome’a może znacząco wydłużyć żywotność baterii w laptopie

Źródło: Pexels

Chrome może być najczęściej wybieraną przeglądarką na świecie, ale nie oznacza to, że jest narzędziem doskonałym. Jedną z największych wad Chrome’a jest duże zużycie zasobów podczas pracy z wieloma zakładkami. To z kolei najbardziej daje się we znaki użytkownikom laptopów oraz urządzeń mobilnych, gdyż korzystanie z tej przeglądarki może znacząco wpłynąć na maksymalny czas pracy sprzętu na baterii.

Problem ten może częściowo rozwiązać eksperymentalna funkcja oszczędzania energii wprowadzona wraz z aktualizacją Chrome 86. Po jej aktywacji przeglądarka wyłącza wszelkie zbędne skrypty Javascript w zakładkach działających w tle. Dzięki temu program wykorzystuje znacznie mniej zasobów komputera, a co za tym idzie – pobiera mniej energii.

Jak donoszą dziennikarze serwisu TheWindowsClub z dokumentacji technicznej nowego narzędzia wynika, że pozwoli ono wydłużyć czas pracy na baterii nawet o 28%, oddając nam do dyspozycji 2 dodatkowe godziny pracy. Pod warunkiem, że korzystamy z przeglądarki tak intensywnie, jak zespół testowy, który dokonał pomiaru przy 36 zakładkach działających w tle i jednej aktywnej.

Nowa funkcja ma obecnie charakter eksperymentalny, ale według TheWindowsClub będzie dostępna we wszystkich odsłonach Chrome'a, zarówno tej na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne. Nie wiadomo niestety, kiedy trafi do finalnej wersji przeglądarki i jak w dłuższej perspektywie czasowej wpłynie na realne zwiększenie żywotności baterii przy korzystaniu z mniejszej liczby zakładek działających w tle.