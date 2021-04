Aktualizacja Nintendo Switcha zwiastuje debiut nowej, przydatnej funkcji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Nintendo

Na początku kwietnia konsola przenośna Nintendo otrzymała nową łatkę dla systemu operacyjnego. Z oficjalnych informacji wynika, że aktualizacja 12.0.0 nie wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu sprzętu i służy wyłącznie poprawie błędów, które trapią niektórych użytkowników. Korporacja skupiła się w niej na wyeliminowaniu buga uszkadzającego pliki zapisu przechowywane w chmurze.

Jak się jednak okazało, oprogramowanie może skrywać także zapowiedź nowej funkcji, nad którą pracują inżynierowie Nintendo. Dataminer OatmealDome dogłębnie przeanalizował kod aktualizacji i znalazł w nim wzmiankę sugerującą istnienie systemu parowania bezprzewodowych urządzeń audio:

W tym miejscu warto przypomnieć, że choć Switch dysponuje modułem Bluetooth, nie wykorzystamy go do sparowania bezprzewodowych słuchawek. Sprzęt tego typu można co prawda podpiąć do konsoli, ale należy sięgnąć po specjalny dongle od zewnętrznego producenta, który umożliwi podłączenie do Switcha bezprzewodowego zestawu audio.

Mimo iż w notce opisującej patch 12.0.0 korporacja nie poinformowała o rozszerzeniu funkcjonalności modułu Bluetooth Switcha, zmiany w kodzie systemu operacyjnego z pewnością nie pojawiły się przypadkowo. W jednej z kolejnych aktualizacji Nintendo prawdopodobnie umożliwi korzystanie z bezprzewodowych słuchawek na swojej konsoli.

Choć nie można wykluczyć, że funkcja ta nie trafi do Switcha obecnej generacji, a jest opracowywana z myślą o modelu Pro, który zadebiutuje pod koniec 2021 roku.