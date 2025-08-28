Aktor był rozczarowany niewielką rolą w Andorze. Jak się z tym pogodził?

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor jest powszechnie uznawany za najlepszy serial ze świata Star Wars, a przez wielu również za jedną z najlepszych produkcji ogółem. Udowodnił, że do aktorskich przygód z tego świata można podejść na poważnie i nie trzeba obecności mieczy świetlnych, żeby zaangażować widownię w śledzenie losów bohaterów. Nie oznacza to, że brakowało chwil lekkości, choć niektórym nie podobało się, że K-2SO, czyli wierny, ale zabójczy droid głównego bohatera poznany w filmie Łotr 1., pojawił się tak krótko. A co na to sam Alan Tudyk, jego głos? Okazuje się, że pierwsze plany były inne.

Alan Tudyk porozmawiał o tym z The Playlist:

Miałem mieć większą rolę. Kiedy ten pomysł wyparował, poczułem się trochę rozczarowany. Teraz jednak nie uważam, że byłoby to lepsze od tego, co dostaliśmy. Serial jest bardzo odmienny od czegokolwiek innego i to dobrze. Oryginalny pomysł byłby bardziej zbliżony do tego, do czego przywykliśmy w Star Wars. To też mogłoby być świetne, ale kompletnie inne.

Później aktor wskazał, że przedłużona obecność K-2SO mogłaby zbyt znacząco zmienić poważny ton Andora. Tudyk pochwalił też Tony'ego Gilroya za poprawki wniesione do Łotra 1. Stwierdził, że jego finałowa wersja była bardziej skupiona na postaciach, zwarta i pozwoliła każdemu dostać swoje pięć minut. Potwierdził, że tak czy siak te postaci miały umrzeć w trakcie seansu, więc to akurat nie uległo zmianie.

