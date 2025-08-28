placeholder
Aktor był rozczarowany niewielką rolą w Andorze. Jak się z tym pogodził?

Alan Tudyk, głos K-2SO z filmu Łotr 1., a także serialu Gwiezdne Wojny: Andor, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy nad produkcją. Chociaż był rozczarowany niewielką rolą, to zrozumiał dlaczego wyszło to na dobre całemu projektowi.
Wiktor Stochmal
Tagi:  gwiezdne wojny: andor 
alan tudyk
5. K-2SO fot. Disney+
Gwiezdne Wojny: Andor jest powszechnie uznawany za najlepszy serial ze świata Star Wars, a przez wielu również za jedną z najlepszych produkcji ogółem. Udowodnił, że do aktorskich przygód z tego świata można podejść na poważnie i nie trzeba obecności mieczy świetlnych, żeby zaangażować widownię w śledzenie losów bohaterów. Nie oznacza to, że brakowało chwil lekkości, choć niektórym nie podobało się, że K-2SO, czyli wierny, ale zabójczy droid głównego bohatera poznany w filmie Łotr 1., pojawił się tak krótko. A co na to sam Alan Tudyk, jego głos? Okazuje się, że pierwsze plany były inne.

Do Avengers: Doomsday wkroczy kolejna grupa Mścicieli. Jej skład to najpiękniejszy prezent Marvela

Alan Tudyk porozmawiał o tym z The Playlist:

Miałem mieć większą rolę. Kiedy ten pomysł wyparował, poczułem się trochę rozczarowany. Teraz jednak nie uważam, że byłoby to lepsze od tego, co dostaliśmy. Serial jest bardzo odmienny od czegokolwiek innego i to dobrze. Oryginalny pomysł byłby bardziej zbliżony do tego, do czego przywykliśmy w Star Wars. To też mogłoby być świetne, ale kompletnie inne. 

Później aktor wskazał, że przedłużona obecność K-2SO mogłaby zbyt znacząco zmienić poważny ton Andora. Tudyk pochwalił też Tony'ego Gilroya za poprawki wniesione do Łotra 1. Stwierdził, że jego finałowa wersja była bardziej skupiona na postaciach, zwarta i pozwoliła każdemu dostać swoje pięć minut. Potwierdził, że tak czy siak te postaci miały umrzeć w trakcie seansu, więc to akurat nie uległo zmianie.

Najlepsze droidy w Star Wars

10. L3-37

L3-37 to wierny robot i towarzysz Lando Calrissiana, który pomagał z pilotowaniem Sokoła Millenium. Pewne jest, że Lando kochał droida, ale w jaki sposób? To podlega różnej interpretacji.

arrow-left
10. L3-37
fot. Lucasfilm Ltd.
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
8,6

2022
Gwiezdne Wojny: Andor
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Andor Przygodowy
Powiązane osoby

naEkranie.pl 2025
