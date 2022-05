Alan Wake 2 - na szczegóły o grze jeszcze poczekamy. Na osłodę dostaliśmy mroczne grafiki koncepcyjne

fot. Remedy Entertainment

Choć niektórym może być trudno w to uwierzyć, to od premiery pierwszej części Alan Wake minęło już aż 12 lat. Z tej okazji odbyła się urodzinowa transmisja, w której trakcie ujawniono plany związane z przyszłością tej serii. To właśnie tam zapowiedziano powstanie serialu dla AMC. Nie zabrakło też dalszych informacji w sprawie sequela, czyli Alan Wake 2. Niestety są tam zarówno wieści dobre, jak i te złe.

Twórcy poinformowali, że niestety zmienili plany i tego lata nie dowiemy się niczego nowego. Uspokoili jednak, że produkcja idzie dobrze i nie napotkano żadnych istotnych problemów. Po prostu chcą wykorzystać w pełni czas na rozwój gry, zamiast przeznaczać go na przygotowywanie zwiastuna czy grywalnego demo.

Jesteśmy mocno zaangażowani w produkcję, mamy wiele materiału i duża część gry jest już grywalna. Prowadziliśmy jednak rozmowy w ostatnich miesiącach i wraz z naszym wspaniałym wydawcą, firmą Epic Games, podjęliśmy decyzję, by nie pokazywać nic dużego tego lata. Do stworzenia odpowiedniego, dopracowanego demo czy zwiastuna trzeba wysiłku, byłoby to kilka miesięcy pracy, które oderwałyby nas od produkcji. Czujemy, że mamy odpowiednie tempo i chcemy upewnić się, że stworzymy najlepszy survival horror w Remedy. Nie chcemy, by zespół się rozkojarzył, więc będziemy kontynuować i tworzyć wspaniałe doświadczenie, przez co niestety musicie poczekać nieco dłużej na demo i trailer - tłumaczy Sam Lake.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że Remedy Entertainment podzieliło się z fanami nowymi grafikami koncepcyjnymi, które przedstawiają mroczny świat tej nadchodzącej produkcji. Możecie zobaczyć je w poniższej galerii.

Alan Wake 2 - grafiki koncepcyjne

