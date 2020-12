Control: Ultimate Edition na PS5 i Xbox Series X/S z datą premiery. Teaser ujawnia ustawienia graficzne

505 Games

Control to jedna z najciekawszych gier 2019 roku, ale przy tym też tytuł, w którym wiek konsol PlayStation 4 i Xbox One mocno dawał się we znaki. Nawet na mocniejszych wersjach tych urządzeń nie obyło się bez problemów technicznych w postaci m.in. poważnych spadków płynności. Te mają zostać wyeliminowane w wydaniu Ultimate Edition, które ma trafić na PS5 i Xbox Series X/S w przyszłym roku – 2 lutego w wersji cyfrowej oraz 2 marca w pudełku.

Opublikowano też krótki teaser, który prezentuje Control: Ultimate Edition w akcji. Możemy zapoznać się tu nie tylko z wyglądem i działaniem tej produkcji, ale też zerknąć na dwa ustawienia graficzne. Gracze będą mieli możliwość wyboru opcji „jakościowej” stawiającej na 30 klatek na sekundę z ray tracingiem oraz „wydajnościowej” z 60 klatkami na sekundę i bez RT.