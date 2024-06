Alan Wake 2 z fizycznym wydaniem w Polsce. Znamy datę premiery

fot. Remedy Entertainment

Alan Wake 2 zadebiutował w październiku 2023 roku i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony krytyków. W recenzjach można było przeczytać sporo ciepłych słów - chwalono przede wszystkim zawiłą i wciągającą historię, klimat, atmosferę grozy, świetne występy aktorskie oraz wysokiej jakości oprawę. Mimo tego wielu odbiorców zdecydowało sobie ten tytuł odpuścić z uwagi na to, że ukazał się on jedynie w wersji cyfrowej. Na tegorocznym Summer Game Fest zapowiedziano jednak, że doczeka się on fizycznego wydania, a teraz wiemy, że będzie ono dostępne również na polskim rynku.

Jak ujawniła firma Cenega, Alan Wake 2 Deluxe Edition trafi na rynek 22 października tego roku w wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W skład tego wydania, poza samą grą, wejdą również dwa fabularne rozszerzenia: Night Springs i Lake House, kilka kosmetycznych DLC oraz kod na pobranie Alan Wake Remastered. Dodatkowo kupując ten tytuł w przedsprzedaży można otrzymać dwa bonusy w postaci kartonowej figurki tytułowego bohatera oraz kodu do pobrania oryginalnej ścieżki dźwiękowej.

Deluxe Edition jest już dostępne w przedsprzedaży w wybranych polskich sklepach. Cena tej edycji to od około 300 do 330 zł.

fot. Cenega