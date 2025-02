Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów w ofercie abonamentowej. Gdzie obejrzeć?

Tak jak przewidywano od kilku dni, od dzisiaj, tzn. 28 lutego, można obejrzeć Władcę Pierścieni: Wojnę Rohirrimów na platformie streamingowej Max. Animacja dla dorosłych z 2024 roku została dodana do oferty abonamentowej streamera należącego do Warner Bros. Discovery. Przypominamy, że oprócz tego film jest dostępny do wypożyczenia bądź kupienia na Canal+, Prime Video oraz Playerze. Ceny wahają się między 44,99 a 64,99 złotych.

Akcja filmu The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga pragnącego zemsty za śmierć ojca, zmusza Helma Żelaznorękiego i jego lud do obrony w pradawnej twierdzy Hornburg, znanej później jako Helmowy Jar. W obliczu rosnącego zagrożenia jego córka, Héra, musi stanąć na wysokości zadania i poprowadzić ludzi do walki z najeźdźcą dążącym do całkowitej zagłady.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z 3. sezonem! Przeskok w czasie obiecuje arcyważne wydarzenie