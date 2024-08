fot. youtube.com / Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Quentin Tarantino niedawno pojawił się w podcaście Billa Mahera, gdzie wspólnie dyskutowali o jego niezrealizowanych projektach, planach emerytalnych oraz burzliwych tematach, które ostatnio dotknęły branżę filmową. Wśród tych problemów znalazła się sprawa filmu Rust i wypadku z udziałem broni palnej, w wyniku którego operatorka Halyna Hutchins doznała śmiertelnych obrażeń, a reżyser Joel Souza został ranny. Reżyser wraz z gospodarzem podcastu zastanowili się nad rolą Aleca Baldwina w tym tragicznym incydencie, który w momencie wypadku trzymał pistolet. Maher uważa, że oskarżenie aktora o nieumyślne spowodowanie śmierci było niesprawiedliwe, jednak Tarantino nie do końca podziela to zdanie.

Rust - co Quentin Tarantino sądzi o tragicznym wypadku na planie?

Tarantino stwierdził, że Baldwin jest w pewnym, choć niewielkim stopniu, odpowiedzialny za to, co się wydarzyło.

- To sytuacja, w której mogę szczerze powiedzieć, że gość wręczający broń jest w 90% odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się z tą bronią. Ale aktor jest w 10% odpowiedzialny. To jest pistolet! W pewnym stopniu jesteś partnerem w tej odpowiedzialności.

Reżyserowi nie jest obce posiadanie broni na swoich planach filmowych. Jego zdaniem aktorom powinno się pokazywać broń przed rozpoczęciem zdjęć, aby wiedzieli, z jaką starannością należy się z nią obchodzić. W ten sposób aktor powinien upewnić się, że trzymany pistolet nie stanowi zagrożenia. Maher zapytał więc Tarantino, dlaczego broń na planie nie mogłaby być atrapą, a w postprodukcji zostałyby dodane odpowiednie efekty wizualne.

- Myślę, że mógłbym dodać cyfrowe erekcje do filmu porno, ale kto do cholery chciałby to oglądać? Ekscytujące jest strzelanie ślepakami i zobaczenie pomarańczowego, prawdziwego pomarańczowego ognia, a nie dodawanie go później.

W przypadku Rust zbrojmistrzyni Hannah Gutierrez-Reed została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast David Halls, pierwszy asystent reżysera, poszedł na ugodę. Przyznając się do winy, otrzymał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Alec Baldwin również został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, ale jego sprawę umorzono w trakcie procesu.