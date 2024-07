Sprawa Aleca Baldwina zakończona. Sędzia przeprasza; "celowe" zaniedbania prokuratury

fot. IMDb

Reklama

Proces Aleca Baldwina o nieumyślne spowodowanie śmierci na planie Rust został oficjalnie zakończony. 12 lipca sędzia Mary Marlowe Sommer oddaliła zarzuty wobec aktora. Dodatkowo na mocy jej postanowienia nie może dojść do wznowienia procesu. Na taką decyzję wpłynęły nowe kluczowe dowody, wskazujące na "celowe" i rażące zaniedbania prokuratury.

Policja i prokuratura miała wcześniej zataić ważne dowody w sprawie. Chodzi o ostre naboje, które wystrzeliły z broni aktora. Baldwin zeznał wcześniej, że rewolwer miał być rekwizytem, a on nie był świadom tego, czym jest naładowany. Prawnicy gwiazdora uważali, że funkcjonariuszom bardziej zależy na skazaniu ich klienta, niż ustaleniu, jak pociski znalazły się na planie. Teraz wyszło na jaw, że choć naboje zostały wcześniej przekazane do biura szeryfa hrabstwa Santa Fe, to nie zostały uwzględnione w aktach śledztwa.

Baldwin rozpłakał się na sali sądowej. Sędzia przeprosiła go za to, jak wyglądało dochodzenie w tej sprawie:

Późne odkrycie tego dowodu wpłynęło na podstawową rzetelność postępowania. Sąd nie ma możliwości naprawienia tego błędu. Oddalenie zarzutów w sprawie jest jedynym możliwym zadośćuczynieniem.