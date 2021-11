Alice in Borderland - kiedy premiera 2. sezonu? Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość

Fot. Netflix

Alice in Borderland to japoński serial dostępny na Netflixie, w którym bohaterowie muszą ze sobą rywalizować w serii sadystycznych gier, by przetrwać. Tytuł zyskał jeszcze większą popularność dzięki sukcesowi Squid Game, dzięki któremu widzowie na całym świecie zainteresowali się azjatyckim kinem. Po dramatycznej końcówce 1. sezonu fani z niecierpliwością czekali na jakiekolwiek informacje odnośnie kontynuacji. I wygląda na to, że wreszcie wiemy coś więcej o 2. sezonie.

Choć Netflix nie ogłosił oficjalnej daty premiery 2. sezonu Alice in Borderland, fan zauważył ją w lewym rogu ekranu podczas wywiadu z okazji Netflix Festival Japan 2021. Brali w nim udział Kento Yamazaki i Tao Tsuchiya. Choć członkowie obsady zdradzili jedynie, że zdjęcia wciąż trwają, użytkownik Twittera @kentoloops przetłumaczył datę na grudzień 2022 roku. Choć bez oficjalnego ogłoszenia Netflixa data wciąż może ulec zmianie, to jest to chociaż wskazówka, ile mniej więcej fani będą musieli poczekać na kontynuację.

Alice in Borderland - wywiad na Netflix Festival Japan 2021. Zaczyna się mniej więcej od ósmej minuty.

Jaki jest cel tej gry? Czy bohaterowie wrócą do prawdziwego świata? Jakiej odpowiedzi szuka Arisu? Te pytania powinny zostać zaadresowane w nadchodzącym sezonie.