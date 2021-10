Squid Game czy Alice in Borderland? Zacięty spór fanów

Gra na śmierć i życie to coś, co aktualnie przyciąga uwagę widzów. W mediach społecznościowych doszło do ostrej rywalizacji i sporów pomiędzy fanami serii Alice in Borderland oraz Squid Game. Niekórzy twierdzą, że japońska produkcja "jest o niebo lepsza" od koreańskiego serialu, który został nazwany największym hitem platformy Netflixa. Co sądzicie?