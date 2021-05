Alien - oto najgroźniejszy i najdzikszy z Obcych. Poznajcie Alfę

Marvel

Marvel zaprezentował plansze promujące zeszyt Alien #3, kolejną odsłonę nowej serii, która ukazuje się już pod szyldem Domu Pomysłów. Scenarzysta Phillip Kennedy Johnson skupi się w niej na prawdopodobnie najgroźniejszym ze wszystkich Obcych, Alfie. Stworzenie to powstało na stacji kosmicznej Epsilon, na której naukowcy z firmy Weyland-Yutani przeprowadzali eksperymenty medyczne na ksenomorfach, mieszając ich DNA z materiałem genetycznym innych zwierząt.

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że Alfa jest najbrutalniejszym z przedstawicieli swojego gatunku; wszystko przez kombinację potwornej siły, szybkości i jego powiększony rozmiar. W odróżnieniu od innych ksenomorfów polowanie Alfy najczęściej nie opera się na inteligencji stworzenia, a po prostu na dążeniu do nieustannego zabijania.

W nowym zeszycie kuloodporna istota wyrwie się z niewoli, stając oko w oko z pilnującymi go żołnierzami. Zobaczcie sami:

Alien #3 - plansze

Wiemy już także, że do schwytania Alfy został wynajęty protagonista serii, Gabriel Cruz. Wiele wskazuje na to, że na Epsilonie odnajdzie on inne, przerażające hybrydy ksenomorfów i zwierząt.

Zobacz także:

Zeszyt Alien #3 zadebiutuje w USA już jutro, 26 maja.