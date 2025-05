Jurassic World: Odrodzenie z szalonym pudełkiem na popcorn. Kto chce zjeść z głowy T-Rexa?

fot. Universal Pictures

W nadchodzące lato amerykańscy widzowie będą mogli jeść popcorn z głowy T-Rexa. Trend z dziwacznymi pudełkami jeszcze nie przeminął, a sieci kin proponują coraz to bardziej abstrakcyjne pomysły, które nawiązują do premier kinowych. Tym samym, z okazji premiery filmu Jurassic World: Odrodzenie, w kinach sieci Cinemark będzie można kupić ekskluzywny zestaw z pudełkiem w kształcie słynnego dinozaura. Za jego głowę trzeba wydać 30 dolarów (ok. 113 złotych).

fot. materiały prasowe

Jurassic World: Odrodzenie - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.

Jurassic World: Odrodzenie - premiera filmu została zaplanowana na 2 lipca 2025 roku.

