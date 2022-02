Amazon "usprawnił" znany serwis ComiXology. Efekt? Masa problemów i gniew użytkowników

ComiXology/Amazon/Future

ComiXology to bez dwóch zdań jedno z najważniejszych przedsięwzięć w branży komiksowej w XXI wieku. Jest to oparty na działaniu chmury serwis cyfrowych komiksów, który umożliwia użytkownikom subskrypcję poszczególnych serii, zakup nowych zeszytów w wersji cyfrowej czy tworzenie własnych kolekcji. Po wprowadzeniu na rynek aplikacji ComiXology wielu miłośników powieści graficznych odetchnęło z ulgą - dotyczy to głównie tych z nich, którzy nie posiadają już we własnych domach miejsca na nowe, fizyczne egzemplarze.

W 2014 roku Amazon wykupił udziały w spółce, by przez kolejne lata dążyć do integracji ComiXology z własną stroną. W ostatnim czasie pierwsza z tych firm zdecydowała się na wprowadzenie istotnych "usprawnień" w korzystaniu z serwisu. Rzecz w tym, że użytkownicy raz po raz raportują o niezliczonych problemach na tym polu i w różnych miejscach w sieci wyrażają swoją wściekłość.

Serwis Screen Rant pisze choćby o "rujnowaniu wspaniałego produktu z brakiem widoków na poprawę tego stanu rzeczy". I tak użytkownicy ComiXology, którzy nie mieszkają na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie będą już dłużej mogli subskrybować konkretnych serii. Amazon z niejasnych przyczyn zdecydował się również anulować wszystkie zamówienia wstępne (pre-ordery) na komiksy z amerykańską premierą wyznaczoną na później niż 17.02 - teoretycznie korzystający z platformy mogą to zrobić raz jeszcze, ale w tym celu muszą korzystać już z wygenerowanych przez Amazon linków.

Na Twitterze pojawiają się wpisy, w których czytelnicy subskrybujący ComiXology donoszą o zniknięciu możliwości powiększania tekstu, przez co dialogi w niektórych zeszytach są kompletnie nieczytelne. Niemożliwe jest też zobaczenie tych ilustracji, które rozciągają się na 2 strony. Co więcej, jak do tej pory nie wprowadzono opcji na automatyczne przeniesienie pozycji zakupionych w aplikacji ComiXology na zalecanego do czytania przez Amazon Kindle'a. Spójrzcie sami:

Amazon poprawia ComiXology - reakcje na Twitterze

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że wprowadzone przez Amazon w ComiXology zmiany na pewno nie są dobrą wróżbą na przyszłość. Jedna z największych firm na świecie wydaje się jednak głucha na systematycznie raportowane problemy.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.