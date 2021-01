Amazon wchodzi do Polski

Źródło: Wikimedia

Amazon na poważnie stanie w szranki z Allegro. Amerykańska korporacja zapowiedziała rozpoczęcie prac nad wdrożeniem witryny Amazon.pl oraz udostępnieniem lokalnej odsłony serwisu dla polskich przedsiębiorców. Choć już od dawna mogliśmy korzystać z polskojęzycznej wersji serwisu, ta była obsługiwana przez niemiecką filię korporacji. Amazon.pl pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców i lepiej odpowiedzieć na potrzeby rodzimych użytkowników.

O debiucie Amazonu na naszym rynku spekulowano od lat, serwis jednak odwlekał decyzję o uruchomieniu polskiego oddziału e-commerce. Aż do teraz. Wraz z pojawieniem się Amazon.pl sprzedawcy z Polski uzyskają pełny dostęp do tej platformy, a co za tym idzie – globalnego rynku e-commerce. Przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z serwisem mogą już teraz zarejestrować się do platformy za pośrednictwem witryny sell.amazon.pl od 27 stycznia.

Ponad 50 proc. towarów sprzedawanych na Amazon pochodzi od zewnętrznych partnerów. Zbliżająca się premiera Amazon.pl zapewni więc polskim przedsiębiorcom możliwość dotarcia do ponad 300 milionów klientów Amazon na całym świecie, w ponad 200 krajach i terytoriach. Obecnie za pośrednictwem Amazon sprzedaje globalnie 1,7 miliona małych i średnich firm, z czego ponad 200 000 przedsiębiorców przekroczyło 100 000 dolarów wartości sprzedaży w 2019 roku. Amazon inwestuje rocznie miliardy dolarów w infrastrukturę, narzędzia i usługi, które umożliwiają małym i średnim firmom skuteczną sprzedaż swoich produktów online – poinformowano w komunikacie prasowym.

Amazon funkcjonuje na naszym rynku od 2014 roku i choć przez lata nie doczekał się oficjalnej polskiej wersji witryny, firma wybudowała w Polsce aż 9 centrów logistycznych. Z początkiem 2021 roku rozpocznie pełnoprawną ekspansję w sektorze e-commerce na naszym rynku. Niestety, na razie firma nie poinformowała, kiedy wystartuje witryna Amazon.pl.