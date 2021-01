Amazon Prime Video za darmo dla użytkowników Play - ostatni moment, by skorzystać z promocji

foto. Amazon

Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów z umową na telefon, telewizję bądź Internet. Aby skorzystać z darmowej sześciomiesięcznej subskrypcji, należy zalogować się do aplikacji Play24 i w zakładce Telewizja i wideo uruchomić stosowny pakiet promocyjny. Użytkownicy pudełek strumieniujących PLAY NOW TV BOX aktywują promocję za pomocą dekodera. Razem z rozpoczęciem subskrypcji Amazona, automatycznie przydzielany jest dostęp do Twitch Prime.

Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma spersonalizowany link do rejestracji w Amazon Prime Video, który aktywuje za pośrednictwem aplikacji Play24 bądź odnośnika przesłanego w wiadomości SMS. Istnieje także możliwość automatycznego włączenia subskrypcji w momencie przedłużania lub podpisywania nowej umowy z Play. Po upływie 6 miesięcy usługa jest automatycznie przedłużana za 25 zł miesięcznie. Można jednak zrezygnować z niej w dowolnym momencie.

Promocja w aplikacji Play24 będzie aktywna jeszcze tylko do 31 stycznia! Dzięki niej można zaoszczędzić - sumarycznie - ponad 150 złotych.