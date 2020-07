Amazon Prime Video - nowości na lipiec 2020

fot. Amazon

Amazon Prime Video przedstawił listę nowości na lipiec 2020 roku. Są to trzy tytuły: pierwszym jest 2. sezon serialu Hanna. Serial opowiada o młodej kobiecie szkolonej przez swojego ojca, by stać się zabójczynią. 2. sezon będzie miał swoją premierę w piątek 3 lipca, a liczyć będzie osiem godzinnych odcinków. Pierwszy sezon zakończył się pozornym wywalczeniem sobie wolności przez tytułową bohaterkę i Clarę. Hanna już wie, że nie jest jedyną młodą kobietą o niezwykłych umiejętnościach. Program Utrax stworzył cały kontyngent wysoko wykwalifikowanych osób, których rozwój zbliża się do śmiertelnej drugiej fazy. Twórcy zapowiadają, że w 2. sezonie Hanna zaryzykuje ocalenie swojej przyjaciółki ze szponów wspomnianego programu.

Druga propozycja to Breathe: Into The Shadows, czyli całkowicie nowy serial oryginalny Amazonu. Jego premiera odbędzie się 10 lipca. Będzie to thriller psychologiczny, który skupi się na Avinashu Sabharwalu, który wraz z żoną śledzi sprawę porwania córki. Przeszkody pojawiają się na każdym kroku, a gdy para zbliża się do prawdy, niezwykłe oczekiwania porywacza prowokują szereg zaskakujących wydarzeń.

Jim Gaffigan: The Pale Tourist to kolejna nowość - dwuczęściowy stand-up Jima Gaffigana, cenionego autora, aktora i komika. Premiera 24 lipca.

