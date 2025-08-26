Złożono pozew przeciwko Amazonowi. Kupowane produkcje wcale nie należą do konsumenta?
The Hollywood Reporter poinformował o wniesionym pozwie zbiorowym przeciwko Amazonowi. Firmę oferującą zakup filmów i seriali oskarża się o niewłaściwe praktyki względem konsumenta.
W ostatnim czasie głośno było o petycji graczy, którzy byli oburzeniem utratą dostępu do gry The Crew. Teraz podobne oskarżenia wystosowano w stosunku do Amazona i usługi Prime Video, która oferuje wypożyczenie, a także zakup filmów i seriali. W rzeczywistości sprawa ma się nieco inaczej. Nawet jeśli użytkownik kupi dany film, to nie ma do niego gwarantowanego dostępu na zawsze. Jeśli Amazon straci licencję na daną produkcję, ta może bezpowrotnie zniknąć z biblioteki bez jakiegokolwiek zwrotu kosztów. Prime oferuje bowiem nie zakup pełnych praw, ale udziela licencji, która może wygasnąć.
Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?
Z tego powodu złożono pozew zbiorowy przeciwko platformie. Pozew zarzuca złamanie kalifornijskiego prawa, praktykowanie nieuczciwej konkurencji, fałszywej reklamy i łamania praw konsumenta. Może to grozić poważnymi karami finansowymi i nie tylko.
W 2025 roku kalifornijskie prawo uległo zmianie i teraz zwrot "zakup" ma być jednoznacznie kojarzony z wyłącznym i bezgranicznym dostępem do danego produktu. Jeśli tak nie jest, to sprzedający musi wyraźnie zaznaczyć kupującemu, że otrzymuje on nie cały produkt, a jedynie licencję na jego używanie. Prime Video co prawda dodaje taką adnotację, lecz jest ona trudna do zauważenia w momencie zakupu i napisana "małym druczkiem".
Źródło: hollywoodreporter.com
