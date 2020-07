American Babylon: serial o krwawej historii Las Vegas ma nowych producentów

foto. materiały prasowe

American Babylon ma być kroniką powstania miasta Las Vegas - historią amerykańskiego snu napisanej krwią i światłami neonów. Produkcją zajmuje się Dick Wolf, który zaprosił do współpracy zdobywcę nagrody Pulitzera, Toma Thayera oraz twórców serialu Pacyfik - Bruce'a C. McKenna i scenarzystę Roberta Schenkkan.

Nie pierwszy raz Dick Wolf będzie współpracować z Tomem Thayerem. Za film Pochowaj me serce w Wounded Knee zdobyli nagrodę Emmy. Wolf tak opowiada o nowej produkcji:

Od zawsze fascynowało mnie Las Vegas, miasto o najbardziej barwnej historii w tym kraju. Korzystając z solidnego materiału źródłowego, który napisali Sally Denton i Roger Morris, oraz z pomocą nagradzanych twórców Roba Schenkkana i Bruce'a McKenna, będziemy mogli opowiedzieć historię trzech różnych rodzin na przestrzeni pokoleń. Tak, aby widzowie mogli poznać wzrost Las Vegas poprzez ich historie. Ostatnim razem, gdy współpracowałem z Tomem Thayerem nad scenariuszem projektu, wyprodukowaliśmy Pochowaj me serce w Wounded Knee, które zdobyło 17 nominacji do nagrody Emmy i wygrało w kategorii Najlepszy film telewizyjny. W związku z tym postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę podejmując się produkcji American Babylon.

Dramat zainspirowany jest książką The Money and the Power: The Making of Las Vegas and Its Hold on America autorstwa Sally Denton i Rogera Morrisa.

American Babylon będą mogli obejrzeć widzowie w amerykańskiej sieci kablowej w wersji premium.