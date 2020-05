American Horror Story - Ryan Murphy podrzuca nową wskazówkę na temat fabuły 10. sezonu serialu

fot. FX

Już wiadomo, że z powodu pandemii koronawirusa zdecydowano, że nowy, 10. sezon słynnej antologii grozy American Horror Story trafi na antenę dopiero w 2021 roku. Jednak to nie przeszkadza, aby twórca produkcji, Ryan Murphy bawił się z fanami podrzucając tropy, co do fabuły nowej odsłony. Na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie przedstawiające plażę. To by potwierdzało, że akcja 10. sezonu będzie dziać się na jakiejś wyspie lub nadmorskim kurorcie, co sugerował zaprezentowany jakiś czas temu plakat kolejnej serii. Zdjęcie jest dostępne poniżej.

Jak informowaliśmy na początku maja Murphy rozważał nawet zmianę fabuły nowej odsłony, aby przyspieszyć jej realizację. Jednak ostatecznie do tak drastycznej zmiany planów nie doszło. W obsadzie 10. sezonu znajdują się Sarah Paulson, Evan Peters, Macaulay Culkin, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross i Finn Wittrock.