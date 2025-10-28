Patrick Bateman z nowego American Psycho może być kobietą. Margot Robbie prowadzi rozmowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Luca Guadagnino, reżyser m.in. Challengers czy Tamte dnie, tamte noce, ma w planach stworzenie remake'u American Psycho, filmu opartego na powieści Bret Easton Ellis, w którym główną rolę seryjnego mordercy grał Christian Bale. W Hollywood trwa poszukiwanie aktora idealnego do odegrania postaci Patricka Batemana. Pojawiły się już doniesienia na temat Jacoba Elordiego, Austina Butlera czy Patricka Schwarzeneggera. Nowa plotka sugeruje jednak coś kompletnie innego.

The Sun nie ma najlepszej renomy jeśli chodzi o doniesienia z branży filmowej. Wiele z nich w przeszłości się nie sprawdziło, dlatego do tej plotki należy podejść z przymrużeniem oka.

Ich zdaniem Luca Guadagnino może być zainteresowany zmianą płci głównego bohatera. Oznacza to, że nie zobaczylibyśmy wcale Patricka Batemana, ale jego kobiecą wersję. The Sun uważa, że Margot Robbie, gwiazda Barbie, prowadzi zaawansowane rozmowy ze studiem i mogłaby zagrać główną rolę.

Uważacie, że aktorka pasowałaby do tej roli?

