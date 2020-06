Amerykańska telewizja ABC kasuje piloty seriali i zamawiają tylko kilka. Efekt koronawirusa

fot. materiały prasowe

Proces pracy nad nowymi serialami w telewizji amerykańskiej wyglądał tak samo od lat. Najpierw osoby decyzyjne zamawiaj realizację pilotów kilkudziesięciu produkcji, a potem kilka z nich - ich zdaniem najlepsze - są zamawiane na sezon. W 2020 roku tak to nie wygląda i większość pilotów nie zostanie nakręcona, a do tego z projektów siłą rzeczy telewizje rezygnują. Wciąż nie wiadomo, kiedy będą mogły zostać wznowione prace na planach w USA, ale może to potrwać jeszcze co najmniej kilka miesięcy.

Według portalu Deadline stacja ABC zrezygnowała z następujących projektów .

thirtysomething(else) - kontynuacja serialu thirtysomething. Jest to jedna z bardziej zaskakujących decyzji, bo kilka miesięcy temu mówiono, że to najpewniejszy tytuł do zamówienia.

The Brides of Dracula - główną rolę nieśmiertelnej wampirzycy miała zagrać Gina Torres, a za sterami stał Roberto Aguirre Sacasa, twórca netflixowych przygód Sabriny.

Valley Trash - serial komediowy z Jasonem Lee.

Revenge - kontynuacja serialu Zemsta

Deadline donosi, że powodem trudnych decyzji jest pandemia koronawirusa. Musieli wybrać te projekty, które można kręcić w aktualnym reżimie sanitarnym.

fot. materiały prasowe

ABC zdecydowało się w przyszłości nakręcić pięć pilotów, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Te projekt cieszą się ich zainteresowaniem i czekają, gdy będą mogli bezpiecznie wrócić na plan. Według relacji dziennikarzy może to nastąpić nawet w 2021 roku.

Rebel - historia prawniczki Annie "Rebel" Bello, która jest zabawną, niepoukładaną i błyskotliwa kobietą. Zależy jej na sprawach, którymi się zajmuje i w nie wierzy. Inspiracją są aktualne działania Erin Brockovich. W głównych rolach: Katey Sagal, Andy Garcia, John Corbett, James Lesure, Tamala Jones, Ariela Barer, Lex Scott Davis.

Harlem's Kitchen - bohaterem jest kucharz z Harlemu, który mieszka z żoną i trzema córkami. Nieoczekiwana śmierć wywraca ich życie do góry nogami, zagraża działaniu restauracji i odkrywa tajemnice z przeszłości. W obsadzie są: Delroy Lindo, Sheryl Lee Ralph, Miguel Gomez, Clare-Hope Ashitey, Adrianna Mitchell, Pepi Sonuga

Kids Matter Now - nowy serial komediowy o twardej szefowej korporacji, która decyduje się adoptować dziecko.

Home Economics - historia rodzeństwa złożonego z trzech osób. Jedno jest bogate, drugie mieście się w średniej klasie, a trzecie ledwo wiąże koniec z końcem. Jest to komedia.

Work Wife - serial komediowy o platonicznej przyjaźni mężczyzny i kobiety, którzy razem mieszkają i pracują w nieruchomościach.

Wcześniej stacja CBS zrezygnowała z The Lincoln Lawyer i Fun.