Among Us trafi na konsole Xbox. Premiera w przyszłym roku

Among Us to prawdziwy fenomen. Ten niewielki tytuł podbił serca graczy i w 2020 zyskał ogromną popularność. Gra początkowo dostępna była na pecetach i urządzeniach mobilnych, a w połowie grudnia doczekała się portu na Nintendo Switch. Na tym jednak nie koniec. Na oficjalnym profilu marki Xbox pojawił się wpis, który informuje, że produkcja ta trafi także na konsole Microsoftu.

Dokładnej daty nie podano - wspomniano jedynie o debiucie w przyszłym roku. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że konsolowe Among Us będzie dostępne w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Taka decyzja nie jest jednak specjalnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że niedawno gra pojawiła się w pecetowej wersji tej usługi.

