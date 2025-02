Finałowy sezon The Boys zapowiada się brutalnie. To zdjęcie potwierdza!

fot. Prime Video

Od listopada trwają prace na planie nad finałowym sezonem The Boys. Miesiąc temu twórca serialu, Eric Kripke, zdradził, że pomimo zdjęć scenariusze nie są ukończone. Wyjaśnił, że to całkiem normalne i są przyzwyczajeni do zmieniania rzeczy wraz ze zmienianiem się świata. Czasem te zmiany nanoszone są dzień przed kręceniem danej sceny, a nawet w tym samym dniu.

W niedawnej rozmowie z TV Guide Kripke został zapytany czy zdecydował już kto zginie, a kto przeżyje w 5. sezonie The Boys.

Każdy, kto umrze w 5. sezonie w pełni na to zasłuży. Mamy pewne wyobrażenie tego, kto przeżyje, a kto umrze, ale nie mamy wszystkiego do końca ustalonego. Ale możemy zrobić ostatni sezon serialu i odejść na własnych warunkach, więc nie wszyscy przeżyją.

Nie wiemy, jaki los spotka Hughiego w serialu, ale możemy być pewni, że weźmie udział w krwawych wydarzeniach. Jack Quaid, który wciela się w tego bohatera, udostępnił zdjęcie zza kulis, na którym jest uśmiechnięty, ale jego twarz jest pokryta sztuczna krwią. W podpisie napisał, że praca nad ostatnim sezonem idzie świetnie. Zobaczcie poniżej.

Przypomnijmy, że 5. seria The Boys zadebiutuje w 2026 roku. Prawdopodobnie wcześniej premierę będzie mieć 2. seria Pokolenia V. Ponadto powstaną nowe spin-offy: Vought Rising skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront, a akcja drugiego serialu będzie rozgrywać się w Meksyku.

