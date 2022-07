Amy Winehouse doczeka się filmu. Ta aktorka może ją zagrać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Trwają prace nad filmem Back to Black o życiu Amy Winehouse. Jak donosi prestiżowy portal Variety opierając się na wielu niezależnych źródłach, główną kandydatką i faworytką do roli piosenkarki jest Marisa Abela, najbardziej znana z serialu Branża. Według ich wiedzy Abela prowadzi rozmowy z twórcami, ale jeszcze niczego nie podpisała oraz w grę wchodzą jeszcze inne kandydatki. Podkreślono, że w grę wchodzą osoby młode i nieznane, a nie rozpoznawalna gwiazda.

Marisa Abela - kariera

Poza Branżą mogliśmy ją oglądać w takich produkcjach jak COBRA czy Rogue Agent. Niedługo pojawi się w dramacie She Is Love oraz jest w obszernej obsadzie Barbie w reżyserii Grety Gerwig. Co ciekawe, według informacji aktorka jest utalentowana wokalnie, co pasowałoby do roli Amy Winehouse.

Marisa Abela

Back to Black - co wiemy?

Za kamerą stoi Sam Taylor-Johnson (John Lennon. Chłopak znikąd), a autorem scenariusza jest Matt Grenhalgh (Control). Według doniesień ten projekt jest pasją dla reżyserki, która przyjaźniła się z Amy Winehouse. Za produkcję odpowiada Studiocanal.

Film ma pełne wsparcie Mitcha Winehouse'a, ojca zmarłej piosenkarki. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace.