Andor - opinie o serialu dostępne w sieci. Czy Disney+ zaoferował nam dobrą historię w świecie Star Wars?

Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor to najnowszy serial w uniwersum Star Wars od Disney+ i Lucasfilm. To prequel filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, który opowiada o tytułowym członku Rebelii. Do sieci trafiły pierwsze opinie dziennikarzy na temat produkcji. Otrzymali oni do dyspozycji cztery epizody serialu. ich reakcje są bardzo pozytywne. Przede wszystkim chwalona jest zmiana tonacji, z przygodowego science fiction, które mieliśmy w większości produkcji Star Wars, na bardziej mroczną, poważniejszą opowieść. Dziennikarze chwalą to, że twórcy skupili się na zwykłych ludziach i przyziemnych aspektach, a nie na posiadaczach Mocy, co mieliśmy już w nadmiarze w uniwersum. Ponadto pierwsze epizody mają wprowadzać ciekawy wątek głównego bohatera oraz nowe postacie, które zostają z widzem i nie są mu obojętne. Poniżej możecie przeczytać kilka opinii.

Swoje zdanie wyrazili również nasi redaktorzy - Dawid Muszyński i Adam Siennica:

https://twitter.com/AdamSiennica/status/1570673690253348864

https://twitter.com/Dawid_Muszynski/status/1570675263566127105

Gwiezdne Wojny: Andor

Gwiezdne wojny: Andor - opinie:

https://twitter.com/ThatAldenDiaz/status/1570626776182968320

https://twitter.com/DrewMcWeeny/status/1570627991318974466

https://twitter.com/davechensky/status/1570623570505797634

https://twitter.com/childe_dirk/status/1570623513152704513

https://twitter.com/MurrellDan/status/1570624163316133888

https://twitter.com/LiamTCrowley/status/1570623771383562240

https://twitter.com/TheWolfman/status/1570633224895991809

https://twitter.com/RichardNebens/status/1570632157034598400

https://twitter.com/maggieofthetown/status/1570623756816756737

https://twitter.com/MxVictoryRani/status/1570631841908158464

https://twitter.com/OKuvakarju/status/1570682998202454020

https://twitter.com/Darren_Mooney/status/1570681386486632454

https://twitter.com/sw_holocron/status/1570623886420770817

Gwiezdne wojny: Andor - premiera serialu na platformie Disney+ 21 września. Wówczas zadebiutują trzy odcinki produkcji.